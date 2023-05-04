Власть 04 мая 2023, 01:53 Украину и Запад предупредили о печальных последствиях контрнаступления Замглавы МИД Галузин предупредил Украину и Запад о печальных последствиях контрнаступления РИА «Новости»

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Украину и ее западных кураторов ждут неминуемо печальные последствия контрнаступления, которое анонсировал Киев. Вооруженные силы России готовы к любому сценарию на поле боя, об этом заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Замминистра отметил, что бездумное накачивание Украины западным вооружением приведет к кровопролитию и эскалации конфликта.

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«Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют», — подчеркнул Галузин.

По поводу задуманного Киевом контрнаступления представитель министерства заявил, что российская армия готова к любому развитию событий, поэтому «никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат».

По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, контрнаступление ВСУ уже началось. Он отметил высокую активность вражеской авиации. Пригожин считает, что активная фаза начнется в ближайшие дни.