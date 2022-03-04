Украину готовили к масштабной провокации против России, заявили в Совфеде

Запад готовил Украину к масштабной провокации против России, отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. По его словам, прямая угроза безопасности РФ вышла на качественно новый уровень.

«Украину готовили к провокациям и готовили, судя по всему, к очень серьезной и масштабной провокации против России», — сказал Долгов РИА «Новости».

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский неслучайно «вдруг» заговорил о том, что Украине нужны ядерные вооружения, «что Украина, мол, свободна, по сути дела, от обязательств по Будапештскому меморандуму».

Долгов задался вопросом, где на это реакция Вашингтона, Берлина, других западных стран и НАТО. Как отметил собеседник агентства, по сути, это была прямая угроза всей глобальной безопасности.

«Это прямой и открытый вызов режиму нераспространения ядерного оружия», — считает Долгов.

При этом, по его словам, это не просто заявление. Долгов отметил, что «была реальная угроза, что эти вооружения могут быть получены украинским руководством, в том числе и от западных союзников».

Угроза безопасности России, по словам Долгова, существовала и усиливалась на протяжении многих лет на территории Украины, и «перешла на качественно иной уровень».

Он отметил, что если бы Украина вошла в состав Североатлантического альянса, то до ключевых центров европейской части РФ подлетное время ракет составило бы считанные минуты.

Российские правоохранители обнаружили в теневом сегменте Интернета материалы, в которых злоумышленники предлагали за вознаграждение совершать террористические акты, а также другие преступления, которые были бы направлены против государственной власти. МВД призвало россиян не реагировать на размещенные в Интернете провокации.