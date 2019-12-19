Украинцы продолжили протестовать против земельной реформы

Собравшиеся на площади Конституции украинцы держат плакаты с требованием не открывать рынок земли. Перед Радой установлена сцена. Сообщается, что поблизости дежурят местные правоохранители.

Массовые акции протеста проходят в Киеве возле здания Рады. Активисты выступают против отмены моратория на продажу земли на Украине.

Известно, что законопроект уже одобрил кабмин Украины. Мораторий действует уже 14 лет. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к властям Киева.