Украинскому послу посоветовали лечиться после призыва развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал развалить Россию при помощи экономических санкций. Политолог Алексей Мухин прокомментировал слова украинского представителя в интервью РИА ФАН.
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Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что после таких заявления украинскому послу необходимо запретить въезд на территорию России.
«Это прямая и непосредственная угроза российскому суверенитету», — отметил он.
По мнению политолога, у Александра Александровича проблемы со здоровьем, сообщило информационное агентство Nation News.
«У него осеннее обострение со всеми вытекающими последствиями. Этому товарищу нужно медицинское освидетельствование и лечение. А пока что просто запретить въезд в Россию и забыть о нем», — сказал Мухин.