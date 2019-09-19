Украинскому послу посоветовали лечиться после призыва развалить Россию

Депутат Госдумы отреагировал на призыв украинского посла развалить Россию Подробнее

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что после таких заявления украинскому послу необходимо запретить въезд на территорию России.

«Это прямая и непосредственная угроза российскому суверенитету», — отметил он.

По мнению политолога, у Александра Александровича проблемы со здоровьем, сообщило информационное агентство Nation News.

«У него осеннее обострение со всеми вытекающими последствиями. Этому товарищу нужно медицинское освидетельствование и лечение. А пока что просто запретить въезд в Россию и забыть о нем», — сказал Мухин.