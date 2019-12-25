Украинский политолог обвинил Запад в двойных стандартах, говоря про Крымский мост

По его словам, зарубежные политики осудили открытие Крымского моста, но при этом быстро «забыли» о попытках заблокировать жителей полуострова, которые устраивала Украина. Тогда жителям полуострова пытались урезать важнейшие ресурсы — воду и электричество, написал телеканал «Царьград».

Кроме этого украинцы блокировали поставки товаров. Политолог назвал это «современной формой геноцида».

«Геноцид — самое страшное преступление, не имеющее срока давности. Был ли хоть один приговор этим людям? Нет. Это двойные стандарты», — сказал Семченко.

Украинский политолог назвал строительство Крымского моста «чудом». Он считает, что реализация этого проекта должна подтолкнуть западные страны к мысли о «важности союза с Москвой».