Украинский политолог обвинил Запад в двойных стандартах, говоря про Крымский мост
Украинский политолог Александр Семченко назвал негативную реакцию Европы на открытие железнодорожной части Крымского моста примером двойных стандартов, сообщило ИА Nation News.
По его словам, зарубежные политики осудили открытие Крымского моста, но при этом быстро «забыли» о попытках заблокировать жителей полуострова, которые устраивала Украина. Тогда жителям полуострова пытались урезать важнейшие ресурсы — воду и электричество, написал телеканал «Царьград».
Кроме этого украинцы блокировали поставки товаров. Политолог назвал это «современной формой геноцида».
«Геноцид — самое страшное преступление, не имеющее срока давности. Был ли хоть один приговор этим людям? Нет. Это двойные стандарты», — сказал Семченко.
Украинский политолог назвал строительство Крымского моста «чудом». Он считает, что реализация этого проекта должна подтолкнуть западные страны к мысли о «важности союза с Москвой».