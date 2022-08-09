Украинский нацизм назвали платой за невыученные уроки истории

Невозможно было представить, что спустя несколько десятилетий после победы над фашизмом в Великую Отечественную войну он снова поднимет голову. Однако это случилось, это плата за невыученные уроки истории, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его слова процитировало РИА «Новости».

Политик отметил, что сейчас происходят попытки переписать историю. Защита истории от фальсификации и все, что касается истории — это все влияет на сегодняшнюю жизнь.

«Потому что трудно было себе представить, что в Донбассе на местах, где всего несколько десятилетий назад шла борьба с фашизмом и наши деды когда-то победили его, и все были уверены, что это необратимо, вдруг нацизм и фашизм поднимут голову снова. Это вот та плата, которую приходится платить за невыученные уроки истории», — заявил Кириенко журналистам на молодежном историко-культурном форуме «Истоки».

На презентации проектов Российского общества «Знание» и Росмолодежи в июне Кириенко заявил, что жители Донбасса на протяжении последних восьми лет отстаивали право быть русскими не только по национальности, но и культуре. Он выразил уверенность, что Донбасс будет неминуемо освобожден, а единый русский народ справится с любым кризисом.