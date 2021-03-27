Украинский министр пригрозил депортацией россиян из Крыма. В Госдуме ему ответили

Если в Крым вернутся украинские власти, россиян, переехавших на полуостров, депортируют. Об этом заявил украинский министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников. В Госдуме предсказали, что когда-нибудь украинцы «выгонят всех подобных министров».

Резников в интервью каналу «Дом» пригрозил депортацией тем, кто въехал в Крым не через украинские пункты пропуска.

«Все, кто попал непонятным нам путем, они все нарушители закона... Соответственно, они все подлежат выдворению», — сказал министр.

Он добавил, что не любит слово «депортация», поскольку оно «несет дух сталинского режима».

В ответ на это глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников предположил, что Резников лишится должности.

«Граждане Украины в один момент очнутся и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров», — заявил депутат РИА «Новости Крым».

Он добавил, что Крым — «неотъемлемая часть России, и так будет всегда».

«Пусть лучше этот господин переживает за свою положение, чем за судьбу полуострова», — резюмировал Калашников.

Алексей Резников — вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ранее он долгое время работал в городском совете Киева.