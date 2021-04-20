Украинский консул Александр Сосонюк пытался приобрести в России базы данных с информацией о лицах с двойным гражданством России и Украины, чтобы передать эти сведения Киеву для подготовки политических репрессий. Об этом заявили в МИД РФ.

Российское дипведомство выразило решительный протест в связи с объявлением сотрудника посольства РФ в Киеве персоной нон грата. В Москве заявили, что обвинения о том, что его деятельность якобы не соответствовала дипломатическому статусу, являются голословными и беспочвенными. МИД Украины пытался представить это как симметрический ответ на устное объявление о нежелательном пребывании на территории РФ украинского консула в Санкт-Петербурге, но это абсолютно неприемлемо.

В МИД РФ подчеркнули, что украинскому консулу рекомендовали покинуть страну после того, как он был задержан при попытке приобрести базы данных российских правоохранителей со сведениями о частных лицах.

«Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране. <…> Таким образом, покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов», — сообщили в российском МИД.

В связи с этим МИД отказывается рассматривать высылку российского дипломата из Украины как симметричную меру. Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве, заявили в ведомстве.

Украинского консула задержали с поличным в одном из кафе Петербурга. Операцию провела ФСБ. В Киеве после этого упрекнули Москву во враждебных действиях, однако никак не прокомментировали попытку Сосонюка добыть закрытую информацию.