Украинский дипломат усомнился во вмешательстве НАТО в вопрос с Крымом

Хандогий напомнил о широкой географии вмешательства НАТО в те или иные региональные конфликты, но ситуация, сложившаяся вокруг Крыма, стоит особняком. Российская сторона неоднократно предупреждала, что крымский вопрос не является предметом политических переговоров. По мнению дипломата, остается лишь вариант с конфронтацией, но военный блок не пойдет на него ради помощи Незалежной.