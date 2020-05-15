Украинский дипломат: России выгодно вернуть Крым

По словам Грищенко, «отказ» от Донбасса и Крыма принесет наибольший позитив с точки зрения долгосрочных интересов Москвы. По его мнению, россияне и украинцы не смогут называть себя братскими народами, пока вопрос с полуостровом не будет решен.

«Доказывать — как на международных уровнях, так и в двусторонних контактах, — что если позволить Донбассу вернуться полноценной частью Украины, это откроет возможности для нормальных добрососедских отношений с Россией», — цитирует политика «Царьград».