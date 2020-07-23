Украинский депутат обвинил Россию в беспорядках в стране

Он считает, что правительство России давит на президента страны Владимира Зеленского и предпринимает различные действия для дестабилизации обстановки в стране.

«Банковую давят РФ и ее украинские шестерки, чтобы та пошла на условия Кремля, где хорошо знают слабость и трусость Зеленского, его болевые точки и всю информацию», — написал Арьев.

Ранее партия «Европейская солидарность» заявила, что запись переговоров Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным — это скомпилированный фальсификат, такой же, как ранее представленный разговор с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Запись с разговором двух человек, чьи голоса похожи на Путина и Порошенко, представил на своей пресс-конференции депутат Верховной рады Андрей Деркач. На этой же пресс-конференции депутат представил очередную запись переговоров Порошенко с Байденом.