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    23 июля 2020, 23:57

    Украинский депутат обвинил Россию в беспорядках в стране

    Дарья Морозова

    Депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев написал, что Россия причастна к беспорядкам и терактам в стране. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Facebook депутата.

    Он считает, что правительство России давит на президента страны Владимира Зеленского и предпринимает различные действия для дестабилизации обстановки в стране.

    «Банковую давят РФ и ее украинские шестерки, чтобы та пошла на условия Кремля, где хорошо знают слабость и трусость Зеленского, его болевые точки и всю информацию», — написал Арьев.

    Ранее партия «Европейская солидарность» заявила, что запись переговоров Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным — это скомпилированный фальсификат, такой же, как ранее представленный разговор с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Запись с разговором двух человек, чьи голоса похожи на Путина и Порошенко, представил на своей пресс-конференции депутат Верховной рады Андрей Деркач. На этой же пресс-конференции депутат представил очередную запись переговоров Порошенко с Байденом.

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