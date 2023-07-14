Власть 14 июля 2023, 11:48 Украинский боксер решил баллотироваться в президенты Боксер Усик собрался баллотироваться в президенты Украины РИА «Новости»

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Боксер Александр Усик планирует после окончания своей спортивной карьеры побороться за пост президента Украины. Об этом он заявил во время интервью YouTube-каналу Seconds Out.

«Я вернусь в первый тяжелый вес, снова стану абсолютным чемпионом, а потом завершу карьеру и буду баллотироваться на пост президента [Украины]», — сообщил о своих планах Усик.

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Боксеру 36 лет. До сих пор он одерживал на ринге только победы: на его счету 20 боев, 13 из них он выиграл нокаутом.

Гражданин Украины по версии Всемирной боксерской федерации, Международной боксерской организации и Всемирной боксерской организации является чемпионом мира в тяжелом весе. Усик получил олимпийское золото в 2022 году в весовой категории до 91 килограмма.

«Военкоры Русской весны» в апреле этого года писали, что Усик приехал в расположение ВСУ и обстрелял Донбасс из миномета. Видео, на котором, предположительно, запечатлели стрелявшего спортсмена, появилось в Сети.