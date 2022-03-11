Украинские военные обстреляли Донецк из минометов

Войска Украины утром 11 марта открыли огонь по поселку шахты «Трудовская» в Донецке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10:40 — населенный пункт Марьинка — город Донецк (поселок шахты „Трудовской“): выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров и 29 гранат из АГС», — сказано в сообщении представительства в Telegram.

Ранее в ДНР сообщили, что 55-летняя женщина, 52-летний и 28-летний мужчины, мирные жители, пострадали в результате вчерашних обстрелов ВСУ.

По факту случившегося пройдут разбирательства, их результаты передадут Генеральной прокуратуре Донецкой народной республики.

Утром в пятницу стало известно, что Народная милиция ДНР освободила Волноваху и взяла под контроль ряд населенных пунктов.