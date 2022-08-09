Украинские спецслужбы стали чаще склонять россиян к совершению терактов

В 2022 году в России предотвратили совершение 30 терактов, которые готовили неонацисты, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Представители ведомства уточнили, что в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса украинские спецслужбы активизировали деятельность по склонению российской молодежи к терактам, сообщил ТАСС.

В первом полугодии в стране предотвратили 61 преступление — 26 из них планировали совершить молодые люди в возрасте до 25 лет. Еще 32 теракта готовили люди, подпавшие под влияние неонацистской идеологии, отметили в НАК.

«На фоне проведения специальной военной операции активизировалась деятельность украинских спецслужб и националистических структур по склонению молодых россиян к совершению терактов», — подчеркнули представители антитеррористического комитета.

Подросток из Брянской области отправил более 30 ложных сообщений о готовящихся терактах. Силовики установили личность молодого человека — суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.