Украинские националисты взорвали мост между городом Рубежное и селом Новодружеское. Они уничтожили переправу во время отступления, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«„Бравые“ укрозащитники так стремительно отступали, что на всякий случай взорвали за собой мост, который соединял город Рубежное и село Новодружеское, за которым находится основная опорная база ВСУ», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что не обошлось без трофейного оружия, которым стали западные ПЗРК Javelin. По словам главы республики, российские военные уничтожили существенную часть украинских националистов.

«Бойцы чеченского подразделения спецназа „Ахмат“ совместно с разведподразделениями второго армейского корпуса Луганской Народной Республики уничтожили существенную часть живой силы украинских националистов и столько же обратили в бегство», — заявил Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что речь идет о тысяче боевиков. Он отметил, что бойцы воспользовались элементом неожиданности и выдавили бандеровцев из укрепленных позиций.