Украинские радикалы готовы устроить провокации с использованием опасных химикатов. Такие данные привел журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщило РИА «Новости».

«К нашему глубокому сожалению, наши предсказания по поводу подготовки украинскими националистическими группировками организовать постановочные химические провокации на подконтрольных им территориям начинают становиться явью», — заявил Полянский.

Он подчеркнул, что Россия предупреждала западных партнеров, что боевики доставили контейнеры с токсичными химвеществами в здание школы в деревне Котлярово в Николаевском районе. По словам Полянского, запланировано, что эти контейнеры будут взорваны, когда российские ВС приблизятся к этому населенному пункту.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что украинские военные при поддержке западных стран готовят провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Он подчеркнул, что в распоряжении российских военных оказалась карта Украины, на которой отмечены объекты и виды ядов, которые там хранятся. Целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против жителей Украины