Власть 26 марта 2023, 22:45 Украинские дети в Европе сталкиваются с секс-эксплуатацией и маргинализацией — Захарова Представитель МВД Захарова: в ЕС украинские дети подвергаются сексуальной эксплуатации РИА «Новости»

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Оказавшиеся в Европе дети — беженцы с Украины сталкиваются с проблемами маргинализации, вплоть до сексуальной эксплуатации. Обеспокоенность «евроатлантистов» судьбами детей, вывезенных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и циничной. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дети, оказавшиеся в Европе после „эвакуации“ с Украины, регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации в различных ее проявлениях, вплоть до сексуальной эксплуатации и секс-трафика», — отметила она.

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Захарова напомнила, что заявления о насилии над детьми прозвучали от официальных лиц ЕС. Швейцария предупредила беженцев о необходимости проходить регистрацию, чтобы дети не стали «жертвами эксплуатации».

Французские власти заявляют, что понятия не имеют о местонахождении украинских беженцев. В Германии несовершеннолетних «изымают» из украинских семей, а родителей лишают прав. Органы опеки вмешиваются в судьбу ребенка по наводке, поводом может послужить что угодно, даже повышение голоса родителем.

«На фоне катастрофических проблем тысяч несовершеннолетних украинцев в странах ЕС, которые никак не решаются, а лишь усугубляются с каждым днем, мнимая озабоченность евроатлантистов судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной и особо циничной», — подчеркнула Захарова.