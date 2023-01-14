Власть 14 января 2023, 05:10 Украине заплатили как камикадзе и восстанавливать не планируют — Мирошник Экс-посол ЛНР Мирошник: Запад не планирует инвестировать в восстановление Украины freepik

Читать 360tv в

Заявления Запада об инвестировании в восстановление Украины являются профанацией, заявил ТАСС бывший посол Луганской народной Республики в России Родион Мирошник. Стране заплатили как смертнику, считает политик.

«Им заплатили как камикадзе, а они решили, что это средства на долгую и счастливую жизнь. Ни в какое развитие Украины инвестировать никто не собирался и не собирается. Сейчас платят смертнику, который разрешил разрушать свой дом и отправляет на смерть своих граждан. Это уникальная услуга, но она ничего общего с восстановлением страны и инвестициями в ее будущее не имеет. <…> Это очередная профанация для „маленьких украинцев“», — заявил Мирошник.

Реклама

Украинская сторона оценила ущерб, нанесенный украинской гражданской и критической инфраструктуре, более чем в 127 миллиардов долларов. Первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, выступая на Совбезе ООН, назвала восстановление Украины «станет одним из крупнейших инвестиционных проектов» для иностранных партнеров.

Реклама

Тем временем поставки вооружения, затягивающие конфликт, продолжаются. От западных партнеров на Украину поступила партия тяжелой техники, заявил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.