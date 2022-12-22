Власть 22 декабря 2022, 09:11 Украине предрекли жизнь на подачки Президент Путин: у Украины скоро ничего не будет, кроме подачек РИА «Новости»

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Украина скоро потеряет все и сможет рассчитывать только подачки со стороны Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«У них скоро вообще ничего не будет, все будет только в виде подачек и деньгами, и вооружением, и боеприпасами, только подачки», — отметил глава государства.

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Президент противопоставил в этом смысле Украину России, где «есть все, все возможности для того, чтобы наращивать потенциал».

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Российский лидер назвал происходящее на Украине трагедией. Он обратил внимание, что это результат действий не РФ, а третьих стран. Президенту давно стала очевидна неизбежность столкновения на Украине с враждебными силами.

Также Путин признал, что по-прежнему считает украинский народ братским.

Ранее американский президент Джо Байден указал на единство США с Украиной против России.