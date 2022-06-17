Украине предрекли крах до вступления в Евросоюз

Украина не доживет до вступления в Евросоюз. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Он напомнил, что ряд других стран уже несколько лет ждут вступления в ЕС. В качестве примера парламентарий упомянул Турцию. Решение по кандидатуре государства нет с 1999 года.

«Украине ждать дольше. Столько она не проживет», — подчеркнул Никонов.

Часть стран-участниц ЕС, заметил он, выступают против вступления Украины в организацию. Среди таких государств Никонов выдели Данию и Нидерланды. Также депутат отметил, что любое решение Евросоюза для участников может иметь «только моральное значение».

Ранее журналисты Bloomberg опубликовали заявление Еврокомиссии, согласно которому решение по членству Украины в ЕС лидеры организации примут 23–24 июня. Тогда же будет выдвинут ряд требований, выполнение которых ускорит вступление в Евросоюз.