Важное 19 декабря 2022, 14:18 Украине пообещали отследить и уничтожить всю отправляемую ВСУ технику Представитель МИД Захарова: Россия отследит и уничтожит отправляемую Западом ВСУ технику РИА «Новости»

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Всю военную технику, которую Запад отправляет киевскому режиму, ВС России отследят и уничтожат. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова появились на сайте внешнеполитического ведомства.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и уничтожена Вооруженными силами Российской Федерации», — сказала она.

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Таким образом представитель МИД РФ прокомментировала сообщения о том, что Греция собирается передать Украине вооружение. По ее словам, речь идет о передаче находящихся на острове Крит зенитно-ракетные системы С-300ПМУ-1.

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«Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что 70% жителей Греции против накачивания украинской стороны оружием. Однако мнение людей почему-то игнорируется властями. Захарова посоветовала греческому руководству отказаться от таких замыслов, пока не поздно. Дипломат предупредила, что Греция понесет в противном случае ответственность за это.