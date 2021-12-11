Украине отвели полчаса в реальном противостоянии с Россией

Бывший американский военный Роберт Ли рассказал, что в случае начала вооруженного конфликта Россия очень быстро справится с украинской армией. Войска восточноевропейской страны будут уничтожены за 30-40 минут.

«Если Россия действительно хочет использовать свое вооружение, они могут нанести огромный ущерб за очень короткий период времени. Они могут уничтожить украинскую армию на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут», — сказал The New York Times профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли.

В материале американского издания также приведены слова руководителя Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова. Он считает, что в случае вооруженного конфликта Украине потребуется помощь армий западных стран. Без этого эффективно противостоять России в случае полномасштабного конфликта практически невозможно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение об особом статусе Донбасса могут принять на всеукраинском референдуме. При этом он добавил, что пока для проведения подобного волеизъявления народа время еще не наступило.