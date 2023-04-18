Эксклюзив 18 апреля 2023, 13:37 «Украине ничего не достанется». Политолог объяснил, что стоит за желанием G7 блокировать валютные активы России Политолог Дудчак: Украине ничего не достанется от замороженных активов России Freepik

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Страны G7 заявили, что намерены блокировать российские активы до конца спецоперации. Якобы эти деньги пойдут на восстановление Украины, сообщил RT. Экономист, политолог Александр Дудчак заявил в разговоре с «360», что украинские власти и народ в любом случае этих средств не увидят. Ведь они пойдут на выплаты за военную поддержку Запада.

«Они хотели бы уже то, что они называют замороженными активами, направить на восстановление Украины. Ни для кого не секрет, что от этого Украине ничего не достанется. Все пойдет на оплату поставок вооружений. О каком восстановлении можно говорить, если Запад делает все, чтобы Украина и дальше разрушалась. Если бы они прекратили то, что они называют помощью, то давно бы уже перешли к восстановлению», — сказал он.

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По его словам, пока ситуация только усугубляется.

«Я думаю, это [высказывание стран G7] еще и проверка мирового общественного мнения, как другие страны будут реагировать на такие заявления», — добавил Дудчак.

По его мнению, такие шаги могут привести к негативным последствиям для США. Ведь другие страны увидят, что опасно держать свои активы в долларах. Золотовалютные активы государств тоже могут пострадать.

Ранее главы G7 выступили с идеей создать «международный трибунал». Они считают, что его нужно создать на украинской юридической системе.