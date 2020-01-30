Украина злится из-за назначения Толстого в ПАСЕ

«Россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них — это пустой звук», — написала депутат на странице в своей соцсети.

Ухудшение отношений в организации, по ее словам, произойдет из-за того, что «Россия — страна-агрессор», говорящая лишь на языке угроз и ультиматумов.

Ясько сообщила, что голосование показало — Киев теряет поддержку Европы. Украина планирует следить за действиями России, дабы не было пропаганды.