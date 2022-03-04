Западные страны лишь прикрываются правильными речами и правами человека. На самом деле их отношение к России — совсем другое. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За теми улыбками, сладостными речами и клятвами — вот они, истинные планы, и вот оно — отношение. Все, что связано с правами человека, это, как теперь уже становится очевидно, для отвлечения внимания», — сказала, она комментируя введение антироссийских санкций Западом. Ее процитировал телеканал «Звезда».

По ее словам, Украина всегда была в руках Соединенных Штатов «как страна-заложница». Представитель МИД РФ подчеркнула, что с помощью Украины США всегда пытались воздействовать на РФ.

«За последние годы, десятилетия это стало все более очевидно. И Майданы — первый, второй — проведены просто под указку США», — резюмировала Захарова.

Страны Запада с прошлой недели начали вводить санкции против России из-за ее специальной военной операции на Украине.