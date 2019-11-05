Украина выразила протест из-за визита депутата Госдумы в приграничный город

Там напомнили, что еще в июне 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил Журавлеву посещение республики. Ранее депутат, лидер партии «Родина» неоднократно приезжал в Донбасс.

«Выражаем решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя законодательного органа РФ на временно оккупированную территорию Украины в Луганской области», — сказано в заявлении МИДа.

Киев не поддержал ДНР в разведении сил в Петровском Подробнее

Там отметили, что рассматривают эту поездку, «как все предыдущие несогласованные с украинской стороной „визиты“ российских чиновников» в Донбасс и Крым «как грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Золотое и Петровское — два первых участка, где планируется провести отвод сил украинский армии и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Разведение сторон — один из первых пунктов «формулы Штайнмайера» по нормализации ситуации в регионе.