Власть 15 июля 2023, 13:10 Украина встала на путь ядерного терроризма — Захарова Представитель МИД Захарова: целью атаки украинского БПЛА в Курчатове была Курская АЭС РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытку атаки украинскими беспилотниками Курской АЭС в Курчатове. По ее словам, Россия решительно осуждает планы Украины по использованию террористических методов против атомных электростанций.

Захарова подчеркнула, что обстрелы атомных станций могут привести к ядерной катастрофе в Европе.

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«Призываем международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН обратить на это самое пристальное внимание и подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева», — сказала она.

Представитель дипведомства напомнила, что ВСУ не в первый раз угрожают общественной безопасности и пытаются атаковать Курскую АЭС. В августе 2022 года украинские диверсанты подорвали опоры линий электропередач, что могло сказаться на работе станции.

Поставляя Украине оружие и беспилотники, правительства стран НАТО проспонсировали ядерный терроризм.

Взрыв в городе Курчатов Курской области прогремел 14 июля. В Сети появилось несколько видеозаписей с моментом ЧП. На них видна яркая вспышка, за которой следовал грохот.

К счастью, российские системы противовоздушной обороны сработали эффективно. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков похвалил работу российских военных. Он также сказал, что после атаки в районе Курской АЭС принимаются соответствующие меры.