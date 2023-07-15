15 июля 2023, 13:10
Украина встала на путь ядерного терроризма — Захарова
Представитель МИД Захарова: целью атаки украинского БПЛА в Курчатове была Курская АЭС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытку атаки украинскими беспилотниками Курской АЭС в Курчатове. По ее словам, Россия решительно осуждает планы Украины по использованию террористических методов против атомных электростанций.
Захарова подчеркнула, что обстрелы атомных станций могут привести к ядерной катастрофе в Европе.
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«Призываем международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН обратить на это самое пристальное внимание и подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева», — сказала она.
Представитель дипведомства напомнила, что ВСУ не в первый раз угрожают общественной безопасности и пытаются атаковать Курскую АЭС. В августе 2022 года украинские диверсанты подорвали опоры линий электропередач, что могло сказаться на работе станции.
Поставляя Украине оружие и беспилотники, правительства стран НАТО проспонсировали ядерный терроризм.
Взрыв в городе Курчатов Курской области прогремел 14 июля. В Сети появилось несколько видеозаписей с моментом ЧП. На них видна яркая вспышка, за которой следовал грохот.
К счастью, российские системы противовоздушной обороны сработали эффективно. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков похвалил работу российских военных. Он также сказал, что после атаки в районе Курской АЭС принимаются соответствующие меры.
Мария Захарова
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