Власть 26 октября 2022, 09:05 Украина утратила способность существовать как государство — Володин Спикер Госдумы Володин: Украина потеряла способность существовать как государство РИА "Новости"

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Украина лишилась способности функционировать как государство, она оккупирована НАТО и превратилась в колонию США. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram.

«О ситуации на Украине. Полная потеря самостоятельности. Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», — написал он.

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Володин выразил мнение, что экономика Украины потерпела крах. По его словам, финансовая система разрушена, украинские власти не могут сами выполнять социальные гарантии перед соотечественниками — платить им пенсии и зарплаты. Спикер Госдумы добавил, что у Украины накопились долги более чем на 100 миллиардов долларов, проценты растут с каждым днем.

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«Украина потеряла способность существовать как государство», — резюмировал Володин.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в скором времени киевский режим получит от Запада истребители и танки.