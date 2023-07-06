Власть 06 июля 2023, 12:36 Украина стала готовить свою территорию для оккупации Западом Представитель МИД Захарова: Украина готовит свою территорию для оккупации Западом РИА «Новости»

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Киевский режим подготавливает территорию Украины для оккупации западными странами. На это указала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они (власти Киева — прим. ред.) просто ожидают, готовят территорию Украины для оккупации. Для оккупации теми, кто должен ими управлять, так как [президент Украины Владимир] Зеленский отказал народу Украины в возможности управлять собственной страной», — сказала она.

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По словам дипломата, планы вывоза на Запад реликвий из Киево-Печерской лавры говорят о том, что к Украине там относятся как к колонии. Захарова напомнила, что колониальные державы всегда показывали «бандитское отношение к национальному и культурному достоянию других стран» — тех государств, которых считали своей собственностью.

Утром 6 июля стало известно, что украинские власти захватили принадлежащие Украинской православной церкви (УПЦ) корпуса монастыря в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.