Украина решила продлить действие закона об особом статусе ОРДЛО

Президент Украины объяснил это тем, что сейчас закон проще продлить, а потом внести в него изменения.

«Нам проще сейчас продлить этот законопроект и потом внести позднее „формулу Штайнмайера“, видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации», — объяснил Зеленский.

Также украинский лидер пояснил, что если дождаться истечения закона, то за его продление голосовать будет сложнее, написала «Газета.ru».

Действие закона истекает 31 декабря 2019 года.