Украина решила продлить действие закона об особом статусе ОРДЛО
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сейчас рассматривается продление закона об особом порядке местного самоуправления в неподконтрольных Киеву районах (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, ОРДЛО) Донбасса, сообщил «Интерфакс».
Президент Украины объяснил это тем, что сейчас закон проще продлить, а потом внести в него изменения.
«Нам проще сейчас продлить этот законопроект и потом внести позднее „формулу Штайнмайера“, видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации», — объяснил Зеленский.
Также украинский лидер пояснил, что если дождаться истечения закона, то за его продление голосовать будет сложнее, написала «Газета.ru».
Действие закона истекает 31 декабря 2019 года.