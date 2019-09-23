Украина решила «передвинуть» морскую границу с Россией
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Как сообщил начальник «Госгидрографии» Александр Щипцов, предложение поступило после консультаций «с ведущими международными экспертами по вопросам морской делимитации».
Госучреждение отмечает, что в 2003 году между Россией и Украиной был заключен Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Согласно документу, Азовское море должно было разграничиваться согласно дополнительному соглашению.
«Но такого соглашения заключено не было, морская граница между Украиной и Россией фактически отсутствует», — сообщили в «Госгидрографии».
Там предложили сформировать специальную международную комиссию по установлению морских границ между двумя странами по примеру «условно принудительного» разграничения Австралии и Восточного Тимора в 2018 году.
Судя по карте, представленной ведомством, в «Госгидрографии», в частности, добиваются признания части Керченского пролива, примыкающей к Крыму, украинской территорией.