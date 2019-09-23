  • Украина решила «передвинуть» морскую границу с Россией

    23 сентября 2019, 21:18

    Кирилл Фролов

    Украинская «Госгидрография» предложила инициировать «принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ». Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба ведомства. Сегодня на сообщение обратили внимание местные СМИ.
    Украина решила «передвинуть» морскую границу с Россией

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    Как сообщил начальник «Госгидрографии» Александр Щипцов, предложение поступило после консультаций «с ведущими международными экспертами по вопросам морской делимитации».

    Госучреждение отмечает, что в 2003 году между Россией и Украиной был заключен Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Согласно документу, Азовское море должно было разграничиваться согласно дополнительному соглашению.

    «Но такого соглашения заключено не было, морская граница между Украиной и Россией фактически отсутствует», — сообщили в «Госгидрографии».

    Там предложили сформировать специальную международную комиссию по установлению морских границ между двумя странами по примеру «условно принудительного» разграничения Австралии и Восточного Тимора в 2018 году.

    Судя по карте, представленной ведомством, в «Госгидрографии», в частности, добиваются признания части Керченского пролива, примыкающей к Крыму, украинской территорией.

    Украина решила «передвинуть» морскую границу с Россией | Изображение 1
    Источник фото: hydro.gov.ua