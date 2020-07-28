Украина расценила парад в Севастополе как «нарушение международного права»

В соответствующем документе на сайте министерства отмечается, что это мероприятие расценивается «как очередное нарушение российской стороной норм международного права, а также законодательства Украины», информирует сайт «Русская планета».

Ранее сообщалось, что в рамках ответа на планируемые российские военные учения «Кавказ-2020» страна проведет свои командно-штабные маневры «Объединенные усилия — 2020». Министр обороны Украины Андрей Таран подчеркнул, что для участия в них пригласят страны НАТО.