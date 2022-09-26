Власть 26 сентября 2022, 09:29 Поделиться Telegram

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Viber Украина пожалела о согласии на присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС — Ульянов Постпред Ульянов: Украина пожалела, что согласилась на присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС РИА «Новости»

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Украинские власти, скорее всего, пожалели, что согласились на постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В пользу постоянного присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС почти одновременно высказались как Россия, так и Украина. Правда, сейчас складывается впечатление, что украинцы об этом уже пожалели», — сказал он ТАСС.

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По его словам, присутствие МАГАТЭ дает возможность дать наиболее объективную картину положения дел на ЗАЭС.

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«Места для украинских и западных спекуляций на этот счет становится все меньше», — заявил Ульянов, говоря о перспективах постоянной миссии организации на станции.

Запорожская АЭС находится в Энергодаре, который взяли под контроль российские войска. ЗАЭС в начале сентября посетила миссия МАГАТЭ вместе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После завершения миссии на станции остались два сотрудника агентства в качестве наблюдателей. Позже МАГАТЭ опубликовало доклад и призвало создать вокруг Запорожской АЭС зону безопасности во избежание аварийных ситуаций из-за идущих боевых действий.

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