Украина пожалела о согласии на присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС — Ульянов | 360°

Все новости

Криминал

26 сентября 2022, 21:30

Устроивший стрельбу в московском клубе «16 тонн» пьяный мужчина попал под уголовное дело

Спецоперация

26 сентября 2022, 21:07

Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона

Реклама

Подмосковье

26 сентября 2022, 21:04

Новый продуктовый магазин появится на проспекте Гагарина в Люберцах до конца года

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Криминал

26 сентября 2022, 20:40

Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Власть

26 сентября 2022, 09:29

Украина пожалела о согласии на присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС — Ульянов

Постпред Ульянов: Украина пожалела, что согласилась на присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС

Читать 360tv в

Украинские власти, скорее всего, пожалели, что согласились на постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В пользу постоянного присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС почти одновременно высказались как Россия, так и Украина. Правда, сейчас складывается впечатление, что украинцы об этом уже пожалели», — сказал он ТАСС.

Реклама

По его словам, присутствие МАГАТЭ дает возможность дать наиболее объективную картину положения дел на ЗАЭС.

Реклама

«Места для украинских и западных спекуляций на этот счет становится все меньше», — заявил Ульянов, говоря о перспективах постоянной миссии организации на станции.

Запорожская АЭС находится в Энергодаре, который взяли под контроль российские войска. ЗАЭС в начале сентября посетила миссия МАГАТЭ вместе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После завершения миссии на станции остались два сотрудника агентства в качестве наблюдателей. Позже МАГАТЭ опубликовало доклад и призвало создать вокруг Запорожской АЭС зону безопасности во избежание аварийных ситуаций из-за идущих боевых действий.

Обстановка в Запорожье

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама