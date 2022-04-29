Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ошибочным мнение о том, что Россия проводит враждебную политику против независимости Украины. Страна потеряла суверенитет в 2014 году.

Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что ситуация на Украине изменилась, поскольку «западные и европейские институты захватили власть и передали ее в руки своих ставленников».

«Подобные сценарии нам знакомы еще с начала 90-х годов. Под громкими лозунгами свободы и независимости Чеченскую Республику тогда сделали плацдармом для ослабления России. В результате мы получили тотальный хаос и разруху, засилье международных террористов из более 50 стран мира и катастрофические человеческие жертвы», — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что республика выбралась «из жерл военной мясорубки» Запада благодаря ее первому президенту и Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову, а также главе РФ Владимиру Путину.

«Именно такого лидера сейчас не хватает Украине», — заявил он.

Кадыров выразил надежду на то, что украинцам удастся вернуть контроль над государством в свои руки.