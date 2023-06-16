Власть 16 июня 2023, 17:51 Украина попыталась спровоцировать Россию атаками на Кремль и Белгородскую область — Путин Путин: атаки на Белгородскую область и Кремль — попытка спровоцировать РФ на мощный ответ Соцсети

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Украина попыталась спровоцировать Россию на ответ обстрелами Белгородской области и других приграничных территорий, а также атакой беспилотников на Кремль. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

«Это попытка спровоцировать нас на ответные — такие уже серьезные, мощные — действия», — констатировал глава государства.

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Путин добавил, что Россия может уничтожить любое здание в центре Киева, и ей это ничего не будет стоить. Однако РФ не поступает так по ряду соображений, отметил президент.

Ранее в ходе встречи с военкорами глава государства заверил, что российские вооруженные силы продолжат наносить исключительно точечные удары по объектам на Украине. ВС России не будут «бездумно лупить по жилым кварталам», как это делает украинская армия, подчеркнул Путин.