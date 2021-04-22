Украина попросила средства радиоэлектронной борьбы с Россией

Украина просит США предоставить «мощные средства радиоэлектронной борьбы», чтобы Россия не смогла блокировать украинские коммуникации. Об этом Reuters заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

Глава внешнеполитического украинского ведомства обсудил этот вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеным, когда встречался с ним на прошлой неделе.

Также Кулеба призывал министров иностранных дел Европейского союза рассмотреть «запрет России на доступ к [банковской платежной системе] SWIFT» как часть пакета новых экономических санкций в случае, если Россия пойдет на обострение в Донбассе.

Сейчас, по словам главы украинского МИД, важна «консолидированная реакция Запада», чтобы помешать президенту России Владимиру Путину принять решение о начале военной операции.

Кулеба прокомментировал и послание Путина Федеральному собранию, в котором тот предостерег Запад от пересечения «красной черты».

«Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», — заявил президент РФ.

Он выразил надежду, что «никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту».

«А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — подчеркнул Путин.

Кулеба понял эти слова следующим образом: «Мы будем пересекать ваши красные линии, но вам не разрешено пересекать наши, и мы будем определять, где находятся наши красные линии».