Власть 30 августа 2023, 12:45 Украина подтвердила свою террористическую сущность атаками дронов на Россию — МИД Захарова: Украина подтвердила террористическую сущность атаками БПЛА на Россию РИА «Новости»

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Попытки киевского режима атаковать некоторые регионы России с помощью беспилотников прошлой ночью вновь показали террористическую сущность украинского руководства. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, сообщил ТАСС.

«Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима», — сказала она.

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По ее словам, украинские БПЛА не смогли бы пролететь большое расстояние, не имея информации от зарубежных спутников. Также Захарова высказала мнение, что атака показала слабость киевского режима.

Дипломат считает, что он находится в тупиковом положении. Украина понимает, что никаких перспектив у нее нет, отметила Захарова.

Прошедшей ночью беспилотные летательные аппараты зафиксировали в Московском регионе, Калужской, Псковской, Орловской, Брянской областях. Атаки удалось отразить, подчеркнули в Минобороны.