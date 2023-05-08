08 мая 2023, 13:00
Украина подтвердила свою прямую причастность к терроризму
Песков: слова Буданова о готовности убивать россиян доказали террористическую суть Украины
Заявление о готовности «убивать россиян по всему миру» продемонстрировали, что украинские власти стали не просто спонсором, а непосредственным организатором террористических актов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал ТАСС.
«Это заявление <…> является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности», — отметил представитель Кремля.
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Песков напомнил, что в России есть специальные службы, которые будут делать все, что должны, на фоне подобных заявлений.
Ранее Кремль назвал чудовищным заявление об убийствах россиян и усомнился, что такие слова могут остаться без осуждения мировой общественности.
Накануне глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что киевские власти продолжит совершать нападения на россиян по всему миру.
Убийства
Дмитрий Песков
ВСУ
Украина
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