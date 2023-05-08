Власть 08 мая 2023, 13:00 Украина подтвердила свою прямую причастность к терроризму Песков: слова Буданова о готовности убивать россиян доказали террористическую суть Украины Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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Заявление о готовности «убивать россиян по всему миру» продемонстрировали, что украинские власти стали не просто спонсором, а непосредственным организатором террористических актов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Это заявление <…> является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности», — отметил представитель Кремля.

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Песков напомнил, что в России есть специальные службы, которые будут делать все, что должны, на фоне подобных заявлений.

Ранее Кремль назвал чудовищным заявление об убийствах россиян и усомнился, что такие слова могут остаться без осуждения мировой общественности.

Накануне глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что киевские власти продолжит совершать нападения на россиян по всему миру.