Украина под покровительством Запада применяла в России террористические методы — Небензя | 360°

Власть 22 октября 2022, 03:24 Украина под покровительством Запада применяла в России террористические методы — Небензя Постпред РФ при ООН Небензя: Украина давно применяет в России террористические методы Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя / РИА "Новости"

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Киевский режим при покровительстве Запада уже давно используют в России террористические методы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Украины. Российский дипломат напомнил о теракте на Крымском мосту, который стал крайней точкой, его слова процитировал ТАСС.

«Украинские стратеги при кураторстве своих западных хозяев уже давно задействуют террористические диверсионные методы на российской территории», — заявил Небензя.

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Постпред отметил избирательность ООН к проблеме разрушения гражданской инфраструктуры. Небензя заявил, что Секретариат ООН подходит к вопросу однобоко, замечая лишь одну сторону и игнорируя те разрушения, что Украина наносила восемь лет Донбассу.

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Постпред напомнил, как киевские власти откровенно радовались теракту на Крымском мосту, фактически смакуя это преступление.

Российские ракеты разрушили на Украине лишь военные объекты и инфраструктуру, поддерживающую их. Реакцию Запада Небензя назвал истерикой.