Украина планировала в марте решить вопрос Донбасса «военным путем»

Власти Украины планировали в марте решить проблему Донбасса силой. Об этом на заседании СБ ООН заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

Согласно утверждению Небензи, в настоящее время взрывы звучат на территории всей Украины лишь потому, что иного способа принести мир в Донбасс не оставалось. Ведь Киев отказался выполнять Минские соглашения, «приготовившись при этом уже в марте решить проблему Донбасса военным путем».

«В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретных приказов», — сообщил Небензя.

Он также в очередной раз напомнил о влиянии нацистов на Украине.

«Мы прекрасно знаем, что они у вас не только есть, но и, к сожалению, правят балом. Да и как может быть иначе, если национальными героями Украины являются нацистские пособники Бандера и Шухевич, ответственные не только за Холокост, но и за убийства сотен тысяч мирных поляков, русских, украинцев и евреев», — сказал представитель российской дипломатии.

При этом президент Украины Владимир Зеленский предпочел просто не замечать неонацистов и сделал вид, будто их в принципе нет, подчеркнул Небензя.

Ранее Небензя сравнил нацизм на Украине с раковой опухолью и заявил, что ее необходимо «удалить».