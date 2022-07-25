Украина ни при чем. Депутат Госдумы объяснил свое предложение переименовать Киевский вокзал

Депутат от ЛДПР Василий Власов направит в мэрию Москвы предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский. Параллели с Украиной, которая еще в 2016 году переименовала Московский проспект в проспект Бандеры, проводить некорректно, пояснил Власов «360». По его словам, речь идет о восстановлении исторической справедливости.

«Мы с Жириновским выступали за возвращение исторических названий. Название „Брянский вокзал“ — историческое. Когда его задумывали и открывали, во времена Российской империи, решили назвать его так. Так задумали конструкторы, архитекторы и руководители империи», — напомнил парламентарий.

Он ответил на ироничные предложения коллег «переименовать торт „Киевский“ и котлету [по-киевски]» замечанием, что названия этих блюд изначально были такими, а Брянский вокзал стал Киевским только в 1936 году.

«Я считаю, что историю необходимо знать, не забывать и проводить здесь параллели с Украиной, которая переименовала Московский проспект в проспект Бандеры, неверно. Он никогда такое название не носил. Наоборот, нельзя уподобляться киевским нацистам, которые пытаются свою историю забыть, переименовывая что-то», — заявил Власов.

Он подчеркнул, что решение должны принимать не депутаты, а сами москвичи — через площадку «Активный гражданин». По мнению представителя ЛДПР, процедура, если она произойдет, будет быстрой и беспроблемной, «без огромного количества денег».