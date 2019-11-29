Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН. Депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал, что представители украинской делегации кричали, стучали ногами и били кулаками по столу.

Бальбек заявил, что представители Украины продемонстрировали «дикость и презрение» к ценностям демократии. Он предположил, что подобное могло произойти, потому что делегация была сформирована не из дипломатов, а из тех, кто «бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на майдане».

Анатолий Вассерман, комментируя ситуацию, заметил, что сейчас Украина стала «чем-то из ряда вон выходящим» по количеству драк около трибуны и в зале заседаний.

«В истории известно достаточно много случаев подобного поведения в стенах парламентов различных государств и в ООН. Но в последние годы в парламентской практике драк около трибуны и в зале заседаний стало намного больше нормы. И в этом смысле Украина, конечно, — нечто из ряда вон выходящее. Во многом такое поведение украинской делегации можно объяснить и тем, что она сформирована из людей с богатым преступным опытом. Но в данном случае они не вышли за пределы накопленного исторического опыта. Как это не прискорбно, собрания всего мира имеют богатый опыт затыкания рта оппонентам», — сказал Вассерман.