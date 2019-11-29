  • «Украина — нечто из ряда вон выходящее». Вассерман прокомментировали поведение украинцев в ООН

    29 ноября 2019, 13:41

    Александр Кушак

    Телеведущий, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман высказал мнение, что украинская делегация на форуме по вопросам меньшинств ООН имеет «богатый преступный опыт», сообщило ИА Nation News.

    Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН. Депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал, что представители украинской делегации кричали, стучали ногами и били кулаками по столу.

    Бальбек заявил, что представители Украины продемонстрировали «дикость и презрение» к ценностям демократии. Он предположил, что подобное могло произойти, потому что делегация была сформирована не из дипломатов, а из тех, кто «бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на майдане».

    Анатолий Вассерман, комментируя ситуацию, заметил, что сейчас Украина стала «чем-то из ряда вон выходящим» по количеству драк около трибуны и в зале заседаний.

    «В истории известно достаточно много случаев подобного поведения в стенах парламентов различных государств и в ООН. Но в последние годы в парламентской практике драк около трибуны и в зале заседаний стало намного больше нормы. И в этом смысле Украина, конечно, — нечто из ряда вон выходящее. Во многом такое поведение украинской делегации можно объяснить и тем, что она сформирована из людей с богатым преступным опытом. Но в данном случае они не вышли за пределы накопленного исторического опыта. Как это не прискорбно, собрания всего мира имеют богатый опыт затыкания рта оппонентам», — сказал Вассерман.