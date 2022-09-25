Украина не пустила в Изюм журналистов, желающих увидеть «массовое захоронение» — Лавров | 360°

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Украина не пустила в Изюм журналистов, желающих увидеть «массовое захоронение» — Лавров

Глава МИД Лавров: Украина не пускает в Изюм к «массовым захоронениям» иностранную прессу

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Иностранные журналисты не могут попасть в Изюм, чтобы своими газами увидеть «массовые захоронения», заявил на пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генассамблеи ООН глава российского МИД Сергей Лавров. Международная пресса не может преодолеть препятствия, которые чинит украинская власть, чтобы не допустить их на место.

«Недавно была история в городе Изюме, где показали и объявили о какой-то могиле, „массовом захоронении“ замученных украинских жителей. Но показали всего-навсего кладбище, где были действительно могилы, но никакие не общие могилы, не массовые. Каждая могила была с православным крестом, то есть люди были захоронены, а украинцы стали их раскапывать», — рассказал Лавров журналистам.

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Глава МИД отметил, что иностранная пресса проявила интерес к инциденту, но они так и не смогли попасть в Изюм. Их туда не пускает руководство Украины.

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Лавров отметил, что народ «падок на сенсации», поэтому за распространение непроверенной информации ответственность несут те, кто ее выдает. Российский министр напомнил историю с Бучей, где киевский режим организовал провокацию с трупами на главной улице города. Этот инцидент до сих пор не расследован, напомнил Лавров, несмотря на неоднократные требования со стороны России. Также не озвучены имена тех людей, которых показали в телесюжетах.

Сергей Лавров

МИД РФ

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