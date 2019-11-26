Украина надеется на новые санкции против России
Киевские власти рассчитывают, что новые санкции США против России могут выгодно повлиять на ситуацию с «Северным потоком — 2». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
«Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск „Северного потока“, особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе», — сказала она.
По словам Зеркаль, возможные санкции США будут «дополнительным инструментом» в переговорах по транзиту российского газа, передал сайт RT.
Данное высказывание политик сделала в свете заявлений США, что конгресс может включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет на 2020 год.