Украина надеется на новые санкции против России

«Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск „Северного потока“, особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе», — сказала она.

По словам Зеркаль, возможные санкции США будут «дополнительным инструментом» в переговорах по транзиту российского газа, передал сайт RT.

Данное высказывание политик сделала в свете заявлений США, что конгресс может включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет на 2020 год.