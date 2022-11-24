Власть 24 ноября 2022, 15:02 Украина прекратит страдания населения, если выполнит требования России — Песков Представитель Кремля Песков: власти Украины имеют возможности для урегулирования ситуации РИА «Новости»

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Украинские власти имеют все возможности для урегулирования ситуации таким образом, чтобы выполнить требования России и прекратить страдания простых украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил «Царьград».

«Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, <…> чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить <…> все возможные страдания мирного населения», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Ранее Песков ответил на вопрос о переговорах России и США по Украине. По его словам, президенту России Владимиру Путину не передавали никаких проектов мирного соглашения с Украиной перед саммитом G20.

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Также он обратил внимание, что успех спецоперации не вызывает сомнений. Смена власти в Киеве не является ее целью. Песков подчеркнул, что Россия достигнет поставленных задач.