Украина полностью потеряна сейчас для России как партнер и союзник. Об этом заявил телеканалу RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы видите враждебность украинских властей по отношению к России, вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий в наших двусторонних отношениях. Точнее, они уже были обрублены, поэтому отношений как таковых нет», — приводятся его слова.

Стремление Украины войти в НАТО также беспокоит Россию, потому что военная инфраструктура Альянса за счет этого осуществляет дрейф в сторону границ страны. Песков отметил, что сперва туда поставляют современные оборонительные технологичные вооружения, затем — наступательные, потом — двойного назначения. После этого в стране появляются инструктора НАТО, которые начинают обучать украинских военных использовать эти вооружения.

«Это ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит», — сказал Песков, отметив, что Путину приходится осуществлять по отношению к Западу одновременно жесткую и миролюбивую политику.

Однако россияне и украинцы не потеряют друг друга, поскольку это братские народы. Власти соседней страны, заявил Песков, только могут пытаться «оболванивать» людей.