Важное 04 сентября 2023, 16:51 Украина использовала гуманитарные коридоры для террористических атак — Путин Президент Путин: Украина использовала гумкоридоры для террористических атак РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия четко обеспечивала безопасное судоходство в рамках зернового соглашения, однако Украина использовала гуманитарные коридоры для террористических атак. На это указал президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Реклама

Глава государства добавил, что это нельзя было терпеть дальше.

Он напомнил, что Россию вынудили выйти из зерновой сделки в частности потому, что Запад блокировал обеспечение доступа сельхозпродукции страны на мировые рынки. Однако решение РФ не отразилось на ситуации на глобальных продовольственных рынках, подчеркнул Путин. Он констатировал, что цены на зерновые культуры падают, нет недостатка в продовольствии, есть лишь проблема с его справедливым распределением — впрочем, не связанная с реализацией упомянутой сделки.