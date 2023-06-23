Власть 23 июня 2023, 12:33 Украина хотела устроить карательную операцию в Донбассе весной 2022 года — Нарышкин Нарышкин: Россия до СВО узнала о подготовке Украиной карательной операции в Донбассе РИА «Новости»

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Российские власти получили данные о том, что Украина готовила карательную операцию в Донбассе к 2022 году. Россия в связи с этим была вынуждена начать СВО. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщило РИА «Новости».

«Мы получали достаточную информацию о том, что в Киеве приняли решение и вокруг Донбасса сконцентрировались серьезные силы для того, чтобы окончательно Донбасс задушить», — сказал он.

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Российские военнослужащие в начале специальной военной операции (СВО) нашли документы, что киевский режим с согласия или подсказки своих западных курортов планировал провести в конце февраля или начале марта прошлого года «карательную операцию, которая должна была привести к жертвам со стороны жителей Донбасса».

Нарышкин подчеркнул, что Россия не могла этого допустить и решила начать спецоперацию. Он также заявил, что украинские военные и иностранные наемники гибнут за интересы США и НАТО.