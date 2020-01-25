Ранее политолог Алексей Чеснаков написал в своем Telegram-канале, что Сурков уходит с госслужбы якобы из-за смены курса на украинском направлении. Песков рассказал ТАСС что Россия не меняла свою политику по отношению к Украине.

«Что касается якобы изменения политики по ситуации на Украине, это не соответствует действительности и отражает лишь личную точку зрения того, кто об этом говорит», — приводит агентство слова пресс-секретаря Путина.

Владислав Сурков в сентябре 2013 года стал помощником Путина в сентябре 2013 года. До этого он был первым замглавы администрации президента и заместителем премьер-министра. Британское издание The Guardian в декабре 2019 года включило Суркова в топ-10 самых влиятельных политических советников в мире.