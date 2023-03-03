Власть 03 марта 2023, 16:48 Указ Путина расширил круг задач военных комиссариатов Путин обязал военкоматы принимать заявки на выдачу удостоверений ветерана боевых действий РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который расширяет круг задач военкоматов. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Указ расширил круг задач военных комиссариатов, обязав их взять на себя выдачу удостоверений ветерана боевых действий. Ранее этим занималась комиссия при Министерстве обороны России.

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Кроме того, документ предусматривает выполнение и иных новых задач военкоматами, которые предусматривают законы, акты президента или Минобороны.

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В конце января лидер ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал внесение на рассмотрение законопроекта о четких правилах вручения повесток в военкоматы и правилах частичной мобилизации. Он отметил, что в целом хорошо относится к работе военных комиссариатов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о работе над решением по отсрочкам от службы для сотрудников ОПК.